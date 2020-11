Mais um terreno que servia como lixão é desativado em Ceilândia

Mais de 32 toneladas de entulho foram retiradas pela Administração Regional, nesta segunda-feira (16)

Equipes da Administração de Ceilândia realizaram, nesta segunda-feira (16), um mutirão de limpeza em vários pontos da cidade. Cerca de 32 toneladas de lixo e entulho foram retiradas de áreas públicas. Ruas e avenidas também foram contempladas com a operação Buraco Zero.

O terreno que era usado pela comunidade para descartar lixo irregular na QNO 16, no Setor O, foi limpo e cercado com pneus e meios-fios por equipes da Administração de Ceilândia. Também foi realizada a limpeza nas quadras 17, 18/19, na Expansão do Setor O.

A moradora Cynthia Silva, 41 anos, conta que antes da limpeza o terreno servia para todo tipo de descarte. “ Tinha muito tempo que o local era usado pela própria população para jogar lixo e entulho. Aqui tinha de tudo até animal morto! Fora os móveis velhos e resto de obra. Com o cercamento espero que os moradores se conscientizem e não jogue mais lixo”, faz o apelo a moradora.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que os serviços de limpeza e manutenção da cidade estão sendo intensificados, mas pede a colaboração da comunidade, para juntos, termos uma cidade mais limpa, organizada e segura. “Estamos garantindo ao ceilandense mais qualidade de vida e bem-estar. Pedimos que a população tenha a consciência de não descartar lixo em terrenos baldios ou em vias públicas. A conscientização é a melhor forma de evitar a proliferação do mosquito da dengue e outros insetos peçonhentos”, enfatiza Marcelo Piauí.

Também foi iniciado a operação Buraco Zero nas quadras QNQ 3, QNM 12 em Ceilândia Norte, e no Condomínio Privê. Cerca de 12 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas nos setores.

*Informações da adm. de Ceilândia