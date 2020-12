Mais uma creche é inaugurada em Ceilândia

A instituição atenderá cerca de 350 crianças. O evento de entrega foi realizado, nesta terça-feira (8)

Ceilândia ganhou mais uma creche. A instituição Pequeno Príncipe, localizada na EQNP 5/9, no P Norte, será conveniada à Secretaria de Educação do Distrito Federal e atenderá 350 alunos. A obra foi iniciativa do instituto Mãos Solidárias e irá reforçar o atendimento às crianças de zero a 5 anos na região.

A cerimônia de entrega da obra foi realizada nesta terça-feira (8), e contou com a presença da primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, dos administradores Marcelo Piauí, de Ceilândia, e Cláudio Domingues, do Sol Nascente/Pôr do Sol e do diretor da regional de ensino, Marcos Antônio.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, disse que com a nova estrutura educacional as famílias mais carentes serão contempladas. “Sabemos que muitas mães não trabalham por não terem com quem deixar seus filhos. Mas essa realidade vai mudar. Serão atendidas inicialmente 350 crianças e o mais importante é que o GDF vai conveniar a instituição para atender a todas de graça”, enfatiza Marcelo Piauí.

Para Maria do Socorro, mãe da pequena Manuella, de 3 anos, a nova creche vai ajudar e muito na educação de sua filha. “ Aqui sabemos que nossos filhos serão bem tratados e receberão toda atenção. Eu mesma não trabalho pois não tenho como deixar ela com ninguém. Agora posso tentar uma vaga e voltar para o mercado de trabalho”, comemora a ceilandense.

