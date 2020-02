Matrículas abertas na Escola Parque de Ceilândia

A Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia está com matrículas abertas para estudantes da rede pública de ensino. A matrícula deve ser feita presencialmente na secretaria da unidade escolar, entre 3 e 5 de fevereiro, das 8h às 16h.

São oferecidas 800 vagas para atividades no contraturno das aulas regulares. As matrículas são realizadas enquanto houver vagas em aberto.

Os estudantes interessados devem estar matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental da rede pública do DF. Entre as atividades oferecidas estão aulas de dança, de violão, de basquete e de mais 16 oficinas, das quais o aluno poderá escolher até três. Serão até três aulas por dia, duas vezes por semana.

Verifique abaixo as oficinas e os documentos comprobatórios para matrícula:

DOCUMENTOS PARA EFETIVAR MATRÍCULA

• Declaração escolar 2020

• 2 fotos 3×4

• Cópias e originais do CPF e certidão de nascimento ou RG do estudante

• Cópias e originais do CPF e certidão de nascimento ou RG do responsável pelo estudante

OFICINAS

• Artes plásticas

• Teatro

• Dança

• Tecnologia

• Canto

• Teclado

• Violão

• Violino

• Guitarra

• Xadrez

• Tênis de mesa

• Tênis de quadra

• Basquete

• Vôlei

• Futsal

• Ginástica rítmica

• Fitness

• Jiu-jitsu

• Vôlei de areia

• Futebol de areia

* Com informações da Secretaria de Educação