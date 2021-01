Megaoperação Sossego aborda mais de 190 motociclistas no fim de semana

Na sexta-feira (8), a ação que fiscaliza motos com escapamentos irregulares completou um ano

Na última sexta-feira (8), a operação que fiscaliza motos com escapamentos irregulares completou um ano, por isso, a Diretoria de Policiamento e Fiscalização realizou uma megaedição da Operação Sossego nas regiões da Asa Sul, Ceilândia, Planaltina, Gama e Sobradinho.

Dos 191 motociclistas abordados, 24 estavam pilotando veículo com escapamento alterado, 24 eram inabilitados, dois estavam alcoolizados e um tinha o direito de dirigir suspenso. Os agentes flagraram também, uma motocicleta com o chassi raspado e autuaram 26 motoristas por infrações diversas. Ao todo, 29 veículos foram removidos para os depósitos.

Durante a operação, os agentes flagraram uma motocicleta campeã de multas, com débito de R$ 21 mil, sendo R$ 17 mil relativos a infrações já lançadas e R$ 4 mil de infrações ainda em estágio de notificação.

Para realizar a ação, o Detran contou com 25 equipes de fiscalização e com o apoio de quatro equipes da Polícia Militar.

A Diretoria de Educação também promoveu uma ação pelo aniversário da Operação Sossego. Entre 15h e 17h de sexta, os educadores de trânsito abordaram motociclistas que transitavam pelo Sudoeste. O objetivo foi orientá-los sobre uma conduta segura nas vias e o uso correto dos equipamentos obrigatórios.

Condutor com cinco alcoolemias

Ainda na sexta-feira (8), uma equipe de fiscalização da região oeste flagrou mais um campeão de multas. O veículo Fiat Palio de cor cinza acumula um débito de R$ 13.294,92, sendo R$ 10.433,34 só de multas. Além disso, consta no prontuário do condutor cinco infrações por alcoolemia. O veículo foi removido para o depósito e só poderá ser retirado pelo proprietário após a quitação de todos os débitos. Do contrário, será leiloado.

A abordagem ocorreu por volta das 15h30, na altura da QNL 21/23, em Taguatinga Norte, durante patrulhamento de rotina.

Blitz na Asa Sul

Na noite de sábado (9), a equipe de fiscalização da região metropolitana realizou uma operação com foco na Lei Seca, na altura da SQS 202. Em duas horas de blitz, os agentes autuaram 12 condutores alcoolizados, um inabilitado e removeram quatro veículos para o depósito da Asa Norte.

Para atuar na ação foram destacados sete viaturas e um guincho do Detran, e uma viatura da PMDF.