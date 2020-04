Ministério da Educação disponibiliza cursos EAD sobre etapas da BNCC

Agentes ligados às comunidades escolares de todo o Brasil podem aprender um pouco mais sobre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por meio dos cursos ofertados através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação, o Avamec. Totalmente online, os cursos são divididos em módulos e têm, em média, 50 horas de duração.

Para participar, os interessados devem efetuar antes o cadastro no Avamec. Após conferir todos os cursos disponíveis, basta apenas clicar no de interesse, efetuar a matrícula e começar a formação.

É possível realizar vários cursos ao mesmo tempo. No entanto, a conclusão das formações, assim como a emissão dos certificados, só é possível após a finalização de todas as atividades contidas nos módulos.

No geral, as formações trabalham as composições das habilidades da BNCC, além de como os professores podem trabalhar visando a contextualização, complementação e ampliação dos direcionamentos contidos no documento.

A BNCC tem como objetivo definir as inúmeras normas de aprendizagens que são essenciais para nortear a formulação dos currículos para os todos os alunos da educação básica do país. Em 2020, as instituições de educação infantil e de ensino fundamental devem implementar as diretrizes em seus currículos. O documento completo pode ser acessado clicando aqui.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil