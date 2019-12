Morador de Ceilândia, violeiro “Seu Zeca” ganha produção de videoclipe

A história de Seu Zeca poderia ser a história de um vizinho seu, um tio, um avô. É a história de um morador de Ceilândia que divide as atividades do dia-a-dia com a paixão pela música. Aos 77 anos, ele conseguiu gravar cinco de suas músicas no Hi-Fi Studio, da 503 Sul, numa parceria feita com o músico Karlos Eduardo (o Kadrums), que fez um belo trabalho de mixagem musical nos arquivos originais. As informações são do Portal Conteúdo.

Numa outra parceria, dessa vez com a produtora 3º Andar, de Caio Almeida e Iago Kieling, um videoclipe foi dado de presente ao Seu Zeca. No Lago Paranoá, a equipe se juntou ao produtor Josuel Junior e fez uma singela e marcante produção. Seu Zeca criou coragem e cantou a música “Solidão” mais de 10 vezes até que o material bruto ficasse registrado.

O videoclipe e as cinco músicas ficarão prontos antes do natal. A ideia é apresentar o material aos amigos e familiares de Seu Zeca em Ceilândia e disponibilizar na internet para os parentes mais distantes.

