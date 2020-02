MPDFT emite alerta sobre os riscos do uso de carregadores públicos de smartphones

A Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial (Espec) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) emitiu alerta à sociedade nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, recomendando aos proprietários de smartphones e tablets que não utilizem carregadores USB oferecidos por estabelecimentos comerciais ou totens de recarga localizados em aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias e metroviárias no Brasil ou no exterior.

De acordo com a Espec, criminosos podem aproveitar as falhas de segurança que existem nestes terminais públicos de recarga para instalar programas maliciosos (malware/vírus) nos dispositivos das vítimas com o intuito de roubar informações pessoais e bancárias dos cidadãos. A técnica é mundialmente conhecida como juice jacking.

No documento, a Unidade também alerta sobre os riscos à privacidade, pois em muitos casos, os invasores utilizam das informações, fotos, vídeos ou qualquer outro documento obtido por meio da invasão para chantagear e extorquir as vítimas.

No alerta, o MPDFT recomenda que os cidadãos devem optar sempre pelo carregamento convencional, conectado diretamente na rede elétrica ou baterias portáteis de recarga. Na falta das duas opções anteriores, o usuário deve desligar o aparelho para evitar tráfego de dados durante a recarga em terminais públicos que usam a porta USB.

Confira aqui íntegra do documento.

*Com informações do MPDFT