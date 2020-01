MPF recomenda suspensão do Sisu para nova conferência de gabaritos

Em virtude dos erros ocorridos no Enem – Exame Nacional do Ensino Médio 2019, desde a inconsistência nos gabaritos com o caderno de questões até a instabilidade no site do Sisu, no momento da inscrição, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma recomendação ao governo federal, na tarde desta quarta-feira (22), para que as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) sejam suspensas.

O MPF avalia que o cronograma seja reorganizado, com prazo suficiente para realização de uma nova conferência dos gabaritos de todos os candidatos participantes do processo seletivo.

O documento elaborado pelo órgão foi enviado ao ministro da Educação, Abraham Weintraube outros representantes da pasta, responsáveis pela elaboração do exame.

Durante coletiva de imprensa convocada por Weintraub foi relatado que o problema de correção atingiu aproximadamente seis mil candidatos, entretanto todos os problemas foram devidamente corrigidos e, ainda, segundo o ministro, as redações não foram prejudicadas.

O governo federal tem o prazo de 24 horas para acatar a decisão do Ministério Público Federal.Já o MEC divulgou que enviará ao órgão responsável todas as justificativas necessárias.

Até o momento, o cronograma do Sisu segue sem alterações, com as inscrições abertas até o próximo domingo, dia 26 de janeiro.

Fonte: Juliete Neves – Agência Educa Mais Brasil