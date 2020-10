Nenzin MC lança curta musical “Neve” sobre depressão

Em curta de 16:00 minutos, o rapper traz narrativa sobre a superação da Depressão

Em um momento em que a discussão sobre saúde mental veio à tona através da experiência de isolamento social por conta da pandemia de Coronavírus, e a procura por profissionais para auxiliar nesse adoecimento houve grande crescimento, o rapper Nenzin MC lança curta musical para suscitar a discussão sobre saúde mental e apresentar exemplos de superação da doença.

O rapper que já trabalha com a música como ferramenta educativa, através de seu workshop “A Arte de Rimar”, objetiva dialogar sobre saúde mental através deste novo trabalho. “A música foi escrita após eu passar pela depressão, a música fala sobre o período no qual eu tive a doença, e trata sobre os sentimentos que eu sofri durante esse período: ansiedade, vontade de tirar a própria vida”, comenta Nenzin.

Nenzin é poeta, mestre de cerimônia e brinca com a música entre o Rap e o Funk.

Na cena cultural desde 2010, ele colaborou com diversos projetos musicais e coleciona vitórias em batalhas de rima improvisada por todo o país.

Criou e ministra workshop de rimas para crianças e adolescentes há sete anos em escolas, centros de internação socioeducativas, faculdades e programas de juventude.

“Neve” é o início da nova fase musical de Nenzin, que planeja uma série de lançamentos para o próximo ano, reunindo referências que vão desde o clássico Rap Nacional às inspirações latino-americanas e caribenhas.

A ousadia do projeto em trazer um produto audiovisual mais longo do que os habituais videoclipes musicais, promete prender a atenção dos espectadores por sua direção de arte e roteiro minuciosamente pensados para ambientar as histórias narradas.

O projeto audiovisual é assinado por Mateus Maciel como roteirista e Diego Sales como Diretor. A produção musical do single, que deu origem à obra, ficou por conta do Lerym, DJ do grupo Tribo da Periferia.

O clipe está disponível no canal do artista.