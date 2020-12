Nesta quinta (17) acontece a live da 6ª edição do projeto Ruas Convida

A transmissão online e gratuita reúne atrações locais e nacionais do rap

Pelos palcos do Ruas Convida já passaram ícones do Funk, Reggae e Samba. Devido à pandemia, a 6ª edição do projeto acontece de forma online e gratuita. Para seguir diversificando, a iniciativa traz um evento totalmente dedicado ao rap. O evento acontece na próxima quinta (17), a partir das 20h, no canal do Youtube da Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas).

Dedicado ao rap, a 6ª edição do Ruas Convida reúne as seguintes atrações do Distrito Federal: Hate Aleatório, GhettoSuperStar, Édia, Talíz, BellaDona e Dreek. Já a atração nacional fica por conta da dupla Jéssica Caitano e o produtor Chico Correa. Diretamente de Pernambuco, os dois assinam o projeto Surra de Rima onde desenvolvem uma verve poética e flow agressivo, empoderado e intenso. O evento tem ainda o DJ Jean nas picapes e apresentação de Realleza.

Ruas Convida

Com o objetivo de promover o respeito à diversidade e levar cultura para a cidade mais populosa do Distrito Federal, Ceilândia, o projeto reverteu parte da bilheteria para benfeitorias onde foram realizadas as outras edições do Ruas Convida, a Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. Devido à pandemia, a 6ª edição do projeto acontece de forma online e gratuita.

O Ruas Convida é parte do Projeto TEATRO DE EXPRESSÃO, realizado pela Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas) e o Programa Jovem de Expressão — com apresentação do Ministério do Turismo e do Instituto Caixa Seguradora.

Programe-se

6ª edição Ruas Convida Live: Rap

Data: Quinta, 17 de março

Horário: a partir das 20h

Transmissão em: https://www.youtube.com/channel/UC2uXBHQt_TWNuAL79siuZ0A