Oficinas da Escola Parque Anísio Teixeira estão com inscrições abertas

Oficinas da Escola Parque Anísio Teixeira têm inscrições abertas até quinta-feira (25). São 2 mil vagas

Agência Brasília

A Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, está com matrículas abertas para atividades esportivas e culturais destinadas exclusivamente a estudantes da rede pública de ensino no contraturno escolar. Há 2 mil vagas para os períodos da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (25), das 8h às 16h, presencialmente, na secretaria da escola.

São 22 atividades oferecidas aos estudantes. Além dos sempre muito procurados futsal, futebol de areia e vôlei, na parte de esportes, este ano, quem optar por treinar natação vai poder usar a piscina semiolímpica, que está em fase final de reforma. Estão sendo feitos reforço estrutural, impermeabilização, troca de cerâmicas e revisão de toda a parte de encanamento. Também em obras, a piscina infantil estará disponível para iniciação à natação.

“As atividades no contraturno ampliam a formação integral do ser humano”, ressalta o secretário de Educação, Leandro Cruz. “O nosso jovem sabe matemática, português, ciências, mas também se exercita, corre, pula, nada, canta, atua, toca violão, guitarra, mantém corpo e mente em estado de equilíbrio e criatividade.”

Além dos esportes, a Anísio Teixeira oferece atividades de teatro, canto e música, tecnologia e artes plásticas. As aulas das oficinas em 8 de março, de forma on-line. Os conteúdos serão oferecidos na plataforma Google Sala de Aula. A prática esportiva será retomada com a volta das aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, os estudantes vão aprender fundamentos e outras informações por meio das aulas on-line.

Quem pode se inscrever

Os estudantes interessados devem estar matriculados a partir do sexto ano do ensino fundamental da rede pública do DF. Entre as atividades oferecidas, há aulas de dança de violão, basquete e mais 16 oficinas – das quais o aluno poderá escolher até três. As aulas, em número de até três por dia, ocorrem duas vezes por semana.

Documentos efetivar matrícula

Declaração escolar 2020

2 fotos 3×4

Cópias e originais do CPF e Certidão de Nascimento ou RG do estudante

Cópias e originais do CPF e certidão de nascimento ou RG do responsável pelo estudante

Oficinas

Natação

Boxe

Artes plásticas

Teatro

Dança

Tecnologia

Canto

Teclado

Violão

Violino

Guitarra

Xadrez

Tênis de mesa

Tênis de quadra

Basquete

Voleibol

Futsal

Ginástica rítmica

Fitness

Jiu-jítsu

Vôlei de areia

Futebol de areia

*Com informações da Secretaria de Educação (SEE)