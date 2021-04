Olimpíada de Matemática da Unicamp recebe inscrições até sexta-feira (09)

Competição é direcionada para alunos do ensino médio e 8º e 9º anos do fundamental

Agência Educa Mais Brasil

Até a próxima sexta-feira, 9, estudantes do ensino médio e dos 8º e 9º anos do fundamental de todo país podem se inscrever na 37º edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU). A competição, realizada este ano pela internet por conta da pandemia, é organizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (IMECC)

Com um formato inédito, a participação ocorrerá por equipes e com fases que terão a duração de uma semana cada. Para participar, é preciso formar equipes com três estudantes do 8º ano ou 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio, além de um professor de matemática de escolas públicas e particulares do Brasil.

Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as questões são dissertativas. Dessa forma, os participantes devem responder as perguntas da competição com argumentação, justificar os passos e apresentar o raciocínio realizado.

Entre os dias 19 a 25 de abril, ocorrerá a primeira etapa, seguida da segunda fase que será realizada entre os dias 7 a 13 de junho. A última etapa será realizada de 9 a 15 de agosto. As equipes vencedoras receberão medalhas de ouro, prata e bronze em uma cerimônia que está marcada para o dia 5 de setembro. Também serão premiadas as equipes que se destacarem nas redações formuladas nas respostas das questões.

As provas serão divididas em dois níveis: Alfa (para estudantes de 8º ano e 9º ano do ensino fundamental) e Beta (para estudantes do ensino médio).

As inscrições podem ser feitas através do site da competição. A participação das equipes é validada através do pagamento de uma taxa. Para as equipes de escolas públicas o valor é de R$45, já as equipes de escolas particulares devem desembolsar R$135.

Sobre a OMU

Em sua 37ª edição, a Olimpíada de Matemática da Unicamp é organizada e preparada por docentes do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (IMECC) e é uma ferramenta interessante de estudo e aprofundamento para alunos do ensino básico. Em 2020, teve a participação de mais de 6,4 mil estudantes de escolas públicas e particulares de 19 estados brasileiros.

* Com informações do Ministério da Educação