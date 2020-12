Ônibus têm frota reduzida no DF a partir desta segunda

A readequação no número de viagens será realizada nos horários de menor movimentação de passageiros, e atinge, em sua maioria, linhas que originalmente atendem estudantes

A partir desta segunda-feira (7), cerca de 10% da frota de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) será ajustada. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, a mudança será até o dia 7 de fevereiro de 2021 e ocorrerá por conta da queda na demanda de passageiros que acontece no período de férias e de recessos de final de ano.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade calcula que este ano a redução no número de passageiros será ainda maior tendo em vista que, atualmente, o sistema tem transportado apenas 55% dos usuários. Dos 2.716 veículos das concessionárias que compõem a frota do STPC/DF, 277 não circularão neste período.

A Semob afirma que a readequação no número de viagens será realizada nos horários de menor movimentação de passageiros, e atinge, em sua maioria, linhas que originalmente atendem estudantes. Técnicos da secretaria vão monitorar a operação para, caso necessário, fazer novas modificações.

*Com informações da Semob