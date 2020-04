Ônibus voltam a operar com 100% da frota em maio

O transporte público coletivo do Distrito Federal voltará a funcionar com 100% da frota de ônibus, a partir do próximo dia 4 de maio. A Secretaria de Transporte e Mobilidade já determinou que as operadoras coloquem toda a frota de veículos para atender as linhas e horários a partir do próximo mês. A medida tem o objetivo de garantir segurança aos passageiros diante da previsão de reabertura gradativa dos estabelecimentos comerciais.

Atualmente, o sistema registra a redução de 73% de usuários no transporte. Parte dos ônibus de linhas com menor demanda está sendo utilizada para reforçar as linhas mais demandadas. Os ajustes são feitos sempre que uma linha apresenta maior demanda, para evitar aglomerações. Nesse sentido, a Semob determinou o reforço de mais 200 ônibus para atender essas linhas de maior movimento, especialmente as que se destinam ao Plano Piloto. Dentre esses veículos, 100 ônibus são remanejados de linhas menos demandadas e outros 100 são da frota reserva das operadoras.

No mês de maio, os ônibus do DF deverão voltar a circular com capacidade para atender cerca de 1,3 milhão de acessos diários. A demanda por transporte público deverá aumentar gradativamente, ao longo do mês, com a volta de cerca de 80% dos estabelecimentos comerciais.

Para que o transporte coletivo esteja preparado, a Semob está fazendo novos ajustes operacionais. As operadoras deverão seguir a tabela horária normal, utilizar 100% da frota na operação e intensificar os cuidados, de acordo com as recomendações que já foram estabelecidas.

Entre as medidas que visam evitar o contágio por coronavírus, permanece obrigatório que as partes internas dos ônibus onde os passageiros colocam as mãos, tais como corrimãos, barras de apoio de sustentação, roletas, apoios de porta, entre outros sejam higienizadas rotineiramente. A Secretaria também determinou a todas as empresas que disponibilizem máscaras faciais para motoristas e cobradores dos ônibus do sistema de transporte público coletivo. A medida está de acordo com decreto do GDF, que torna obrigatório o uso de máscara para todos que estiverem em ambiente público a partir de 30 de abril.

* Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade