Operação Buraco Zero é realizada em Ceilândia

Equipes da Administração Regional e GDF Presente utilizaram mais de 20, 5 toneladas de massa asfáltica na manutenção de ruas e avenidas, nesta segunda-feira (4). Também foram retiradas mais de 20 toneladas de lixo da região

A Administração Regional de Ceilândia, em parceria com o GDF Presente, realizou diversos serviços de manutenção na cidade, nesta segunda-feira (4). Frentes de trabalho atuaram com a operação Buraco Zero nas quadras da QNP 20, P Sul, e na Via N1 Sul, que liga as estações de metrô de Ceilândia Centro, Guariroba até a Via Estádio. Mais de 20 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas nas regiões.

Também foram realizadas ações de limpeza e retirada de lixo e entulho de áreas públicas da EQNO 16 e 17/18, no Setor O. A medida visa combater possíveis focos da dengue, além de impedir que o lixo possa entupir as bocas de lobo levado pelas águas das chuvas.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que os serviços de manutenção na maior cidade do DF são constantes e permanentes. “ Mesmo com os mutirões e com o apoio do GDF Presente, temos equipes de trabalho diariamente nas ruas para atender a grande demanda na cidade. Estamos atuando devido às chuvas no tapamento de buracos, retirada de lixo e desobstrução de bocas de lobo”, ressaltou Marcelo Piauí.

Maria de Lourdes, de 55 anos, moradora da QNN 8, em Ceilândia Sul, diz que utiliza frequentemente a Via N1 Sul para ir ao mercado e utilizar o metrô da estação da Guariroba. Essa Via é muito importante e praticamente corta toda Ceilândia Sul até a Via Estádio. Com as chuvas alguns buracos se formaram, mas hoje pela tarde já foram tapados, além de realizarem a manutenção é uma grande parte da Via”, diz a ceilandense.

*Informações da Administração de Ceilândia