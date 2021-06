Operação da PM coíbe feira do rolo em Ceilândia

O objetivo da ação é extinguir o comércio ilegal de produtos furtados ou roubados, além do tráfico de drogas e armas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM) tem realizado permanentemente ação de fiscalização preventiva para coibir a Feira do Rolo, na área central de Ceilândia. O objetivo é impedir a ocupação do espaço público pelo comércio ilegal, porém, sem confronto direto entre poder público e ambulantes, para evitar riscos à população e os comerciantes locais.

De acordo com denúncias, no espaço, vinha ocorrendo a comercialização de diversos tipos de produtos ilegais, além de tráfico e porte ilegal de armas. A operação conta com o 8º Batalhão de Polícia de Ceilândia e o apoio da Administração Regional.

O chefe-geral do Departamento de Operações da PM, Coronel Naime, ressalta que a operação da polícia de forma ostensiva além de estabelecer a ordem pública, também visa trazer mais segurança para a região. “ Nosso principal objetivo é coibir o comércio ilícito ou produtos frutos do crime. Muita gente aproveitava a feira para vender produtos roubados e drogas. Nossa tolerância é zero para esse tipo de ação! Além disso, queremos trazer a ordem pública para a região e a sensação de segurança para as pessoas que circulam pelo centro de Ceilândia”, enfatizou o Coronel Naime.

O administrador de Ceilândia Marcelo Piauí, esclarece que a parceria da PM na coibição da feira do rolo no centro da cidade, não só contribui para a diminuição de produtos ilegais, como oferece aos pedestres um local mais seguro e com a presença da polícia. A operação da PM na região central vai continuar! Há anos a feira do rolo tem sido um problema e queixa de moradores e comerciantes locais. O que a PM está realizando é a fiscalização e monitoramento da área para evitar aglomerações e manter a ordem pública! ”, explicou Marcelo Piauí.

*Ascom Administração Regional de Ceilândia