Operação Tapa Buracos continua, em Ceilândia

A maior região do Distrito Federal foi contemplada com mutirão de melhoria na infraestrutura. Ruas e avenidas de Ceilândia receberam serviços da operação tapa- buracos, retirada de lixo e entulho de áreas públicas, além de desobstrução de boca de lobo. O estacionamento externo da Feira do P Norte também recebeu recuperação asfáltica. A iniciativa conta com equipes de trabalho da Administração, terceirizadas e da Novacap.



Em dois dias de operação cerca de 18 toneladas de massa asfáltica foram usadas. O esquema de prioridade de atendimento segue a seguinte ordem: vias principais e secundárias. O cronograma das ações segue as demandas emergenciais solicitadas pela população por meio da Ouvidoria 162.



Segundo o administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, o mutirão na região é para dar mais celeridade e respostas mais rápidas às demandas da comunidade, além de manter as melhorias na infraestrutura da cidade. “Estamos cuidando da nossa Ceilândia! Os serviços são diários e atende as mais diversas áreas tanto urbana como rural. Nossa meta é melhorar trechos comprometidos do asfalto, dando condições de tráfego para motoristas e pedestres”, frisa Marcelo Piauí.



Confira o que foi realizado:

Recuperação asfáltica na QNM 24, Ceilândia Norte;

Recuperação asfáltica no balão de acesso à via 01, Setor O;

Recuperação asfáltica na Via de ligação 04 para o 05, Setor;

Recuperação asfáltica no estacionamento externo da Feira do P Norte;

Recuperação asfáltica Av. P 01 P Norte;

Limpeza e manutenção de boca de lobo na EQNP 8/12, P Norte;

Remoção de entulhos na QNN 38, Ceilândia Sul;

Remoção de entulhos na QNM 26 Via M3, Ceilândia Norte;

Manutenção e substituição de tampa de PV por concreto na QNM 37 Área Especial;

Remoção de entulho no Hospital Regional de Ceilândia (HRC);

Recuperação de estrada vicinal no núcleo Rural Incra 09 gleba 03.