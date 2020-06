OPINIÃO|O contrassenso do GDF com Ceilândia

Combater a disseminação do coronavirus de formar assimétrica, ou desigual é discriminar

Enquanto em Ceilândia, a população e o setor produtivo sofrem diariamente com uma marcação cerada e rotineira das operações de constrangimento geral, que segundo o Administrador Regional, Marcelo Piaui, são pedagógicas e de conscientização da população quanto ao despertar para os riscos do Novo Coronavírus.

Porém, no plano piloto, origem do coronavirus no DF, especificamente no eixão, via destaque e aglomerações em Brasília, o Governo do Distrito Federal – GDF chama a população para lazer aos domingos e feriados. É ou não é um contrassenso?

Enquanto isso, para Ceilândia a diversão é enviar um conjunto de diversas secretarias e órgãos do GDF para constranger os pequenos e médio empreendedores sufocados pela crise sanitária e econômica que se amplia no país.

Combater a disseminação do coronavirus de formar assimétrica, ou desigual é discriminar. Toda a população está convencida dos risco e quer ajudar na diminuição da contaminação, mas exige respeito e simetria de tratamento.

Associação Comercial de Ceilândia – ACIC