Oportunidades de empregos em restaurantes no DF

As vagas são destinadas a auxiliares de cozinha, chapeiro, churrasqueiro e parrillero

Com o alto nível do índice de desemprego causado pela pandemia da Covid-19, conseguir um trabalho ainda neste ano pode ser o sonho de muita gente que deseja começar 2021 com o pé direito.

As hamburguerias do grupo Geléia estão com vagas para chapeiro e auxiliar de cozinha. As oportunidades são para as unidades de Taguatinga e Asa Norte. Os Interessados devem encaminhar o currículo para os e-mails: contato.oconcorrente@gmail.com ou contato.geleiahamburgueria@gmail.com e também podem entregar pessoalmente na unidade da 409 Norte. Quem não for contemplado, pode ficar tranquilo, pois haverá um banco de reservas.

Outra oportunidade é para parrillero ou churrasqueiro no restaurante Parrilla Beer do Gama, focado em culinária argentina. Quem tiver interesse, basta mandar o currículo para parrillabeergama@gmail.com.

Geléia Burger e Tá Doido Burger

Endereço: QI 23, LOTE 41/42 LOJA 05 – Taguatinga Norte

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h

Siga: @geleiahamburgueria e @tadoidoburger

Geléia Burger e O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente @geleiahamburgueria

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Hora: terça a sábado, das 12h às 23h e domingo das 12h às 23h.

Siga: @parrilabeer