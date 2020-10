Organizações lançam financiamento coletivo para revitalizar praças em Ceilândia

O projeto Ocupe Sua Praça tem por objetivo a conservação e o uso saudável dos equipamentos públicos

A Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas), o Levante Popular da Juventude, o coletivo Filhas da Terra e o MST lançaram um financiamento coletivo para arrecadar recursos para revitalização de praças e outros espaços públicos em Ceilândia.

O projeto Ocupe Sua Praça organizará, em formato de mutirões, a comunidade para realizar ações de conservação de quadras poliesportivas, parquinhos infantis, zeladoria, recuperação ambiental, plantio e intervenções artísticas.

Para a realização das ações, é necessário adquirir diversos itens, como materiais de construção e decoração, latas de tinta, terra, pás, entre outros. Por isso, o financiamento coletivo será imprescindível para que o projeto seja um sucesso.

A primeira meta do financiamento coletivo tem por objetivo arrecadar R$ 5 mil que serão destinados para a revitalização da praça localizada na QNP 10, no setor P SUL, em Ceilândia, nos dias 14 e 15 de novembro.

“A ideia do projeto é gerar impacto local, fortalecer os vínculos com a população com seus territórios e assim contribuir com a cidade”, explica Max Maciel, coordenador da Ruas.

O projeto contará com respeito ao protocolo de segurança da COVID-19, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção individual e evitando aglomerações.

Contribua com o financiamento coletivo, acesse:https://benfeitoria.com/contribua-com-o-mutirao-na-praca-ceilandia-df-jmi