Outback Steakhouse abre 110 oportunidade de emprego no JK Shopping

Sucesso entre o público jovem, grupos de amigos e familiares, o famoso Outback Steakhouse abrirá mais uma unidade em Brasília, agora no JK Shopping, localizado na divisa entre Taguatinga e Ceilândia. A sexta unidade da Capital Federal trará menu e decoração inspirados na Austrália e um atendimento descontraído e amigável, que os brasilienses conhecem e amam. O Outback é reconhecido internacionalmente pelo alto padrão de qualidade. Entre as maiores especialidades do restaurante estão a famosa cebola gigante Bloomin’ Onion e a deliciosa Ribs on the Barbie, costela de porco preparada em chama aberta, marinada com um mix de temperos secretos e coberta com o molho barbecue da casa.

“Estamos muito felizes com a inauguração de mais esta unidade do Outback no Distrito Federal. Com isto, seremos capazes de atrair novos públicos e oferecer para a população local uma opção de casual dinning e happy hour como só o Outback tem”, afirma André Gomes, sócio-regional do Outback Steakhouse.

Vagas abertas

Com a abertura do Outback Steakhouse no JK Shopping, a rede fará um processo de seleção de candidatos, para preenchimento de 110 vagas de trabalho nas equipes do salão e da cozinha. As oportunidades são para os períodos diurno e noturno e não exigem experiência prévia. Para participar do processo, os interessados podem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/outback.As outras fases do processo acontecem nas próximas semanas.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (pessoas com ensino médio/técnico completo) que tenham disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.