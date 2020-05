Paradas de ônibus são revitalizadas em Ceilândia

A EQNP 6/10 de Ceilândia é a divisa entre P Sul e Sol Nascente/Pôr do Sol. As duas localidades são separadas por uma pista, mas unidas pelo descaso de gestões passadas. De um lado, havia uma parada de ônibus com abrigo, mas sem banco. Do outro, nem isso: apenas uma placa indicativa.

Uma ação conjunta da Secretaria de Mobilidade (Semob) e da Administração Regional de Ceilândia, porém, tem mudado a situação dos pontos de ônibus locais. Agora, as paradas serão padronizadas: feitas de concreto, terão bancos largos, calçadas e meios-fios rebaixados para facilitar o acesso de cadeirantes.

Etapas do trabalho

A mudança em Ceilândia será feita em etapas. A primeira já começou a modificar a aparência de 14 paradas. Os pontos já contam com abrigo e meios-fios, sinalizando que ali passará uma calçada, na qual uma parte será rebaixada, para acessibilidade. Faltam apenas a pintura e a concretagem do piso.

Na sexta-feira (22), funcionários de uma empresa terceirizada aturaram na impermeabilização das paradas. O trabalho ocorre simultaneamente nos demais 14 pontos: P Norte (dois abrigos), EQNO 05/07, QNOs 11, 12, 14, 16, QNN 19 (dois abrigos), EQNP 08/10 e 08/10, além da Via M3.

O serviço de reconstrução da parada da QNO 14 foi acompanhado de perto pelo administrador regional de Ceilândia, Marcelo Martins da Cunha. “Nossa intenção é padronizar 100% das paradas de ônibus de Ceilândia”, informou. “Esse modelo traz o conforto e a segurança que a população merece”.

*Com informações da Agência Brasília

