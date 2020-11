Parceria prepara estudantes para o Enem

SEEDF e rede Marista se unem para complementar os estudos de alunos do 3º ano do Ensino Médio, com aulões e dicas on-line

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) segue com participação no projeto #DicaMaristaEnem 2020, com publicações diárias compartilhadas nas redes sociais e no YouTube da União Marista do Brasil (UMBRASIL). A iniciativa é voltada aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, que também podem aproveitar os três aulões com dicas para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A primeira aula virtual vai acontecer no dia 26 de novembro, e as outras duas nos dias 3 e 10 de dezembro, sempre às 10h30, transmitidas no canal do YouTube da UMBRASIL. Os aulões irão contar com a participação de professores dos quatro colégios Maristas do DF e da SEEDF.

No dia 17 de dezembro será a aula de encerramento do #DicaMaristaEnem 2020 com resolução de questões da prova, jingles e um pouco de descontração para inspirar os estudantes.

“O #DicaMaristaEnem 2020 é um importante reforço aos conteúdos trabalhados pelo professores durante esse período de atividades pedagógicas não presenciais, no sentido de minimizar ao máximo os efeitos da pandemia na vida escolar e pessoal de nossos estudantes”, destaca o subsecretário de Educação Básica da SEEDF, Tiago Cortinaz.

A abertura do projeto ocorreu no dia 5 de novembro, no canal do YouTube da UMBRASIL, com representantes da instituição particular, da Secretaria de Educação e também com a participação dos quatro diretores dos colégios Maristas do DF. Desde então, as postagens são realizadas no Instagram @dicamaristaenem com conteúdos de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Redação.

*Informações da Secretaria de Educação do DF