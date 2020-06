PCDF inaugura nova Delegacia da Mulher e Posto do IML em Ceilândia

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do DF promoveu a solenidade de inauguração da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II – Deam II e do Posto Descentralizado de Atendimento do IML. As duas unidades policiais funcionam junto à 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro. As medidas foram estabelecidas no decreto nº 40.637, assinado pelo governador do DF, no dia 20 de abril deste ano.

A delegacia especializada atende todas as ocorrências policiais, com mulher vítima, que ocorrerem em Ceilândia, e para isso conta com plantão de 24 horas. Na Deam II, há quatro Seções de Atendimento à Mulher que apuram crimes contra a dignidade sexual, crimes violentos; crimes cibernéticos e aqueles contra mulheres idosas. Também realizam oitivas e depoimento especial de crianças e adolescentes, além de diligências, atendimento de requisições de órgãos externos e denúncias anônimas. “Vamos atender a população de Ceilândia e também do Sol Nascente, ou seja, a Deam II abrange as circunscrições da 15ª, 19ª e 23ª e 24ª delegacias”, ressalta a delegada-chefe da Deam II, Adriana Romana.

O Posto Descentralizado de Atendimento do IML foi estruturado para realizar atividade médica pericial, em ambiente independente e acolhedor. “No local, os peritos médicos-legistas atendem situações de violência sexual e violência doméstica e familiar, e avaliação de lesões corporais em situações diversas, sempre com atendimento exclusivo a vítimas, encaminhadas pela DEAM II e delegacias, preferencialmente de Ceilândia”, enfatiza a diretora do IML, Márcia Cristina Barros e Silva dos Reis.

Segundo o diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, a iniciativa amplia o atendimento às mulheres vítimas de violência e também desconcentra os serviços e atendimentos periciais, atualmente realizados no complexo da PCDF, ao lado do Parque da Cidade. “A abertura da segunda unidade policial especializada no atendimento à mulher irá reforçar o atendimento e registro de ocorrências, principalmente, em áreas mais distantes do Plano Piloto. Com isso ampliamos o atendimento às mulheres vítimas de violência e também desconcentramos os serviços e atendimentos periciais, atualmente realizados no complexo da PCDF, ao lado do Parque da Cidade”, esclarece o diretor da PCDF.

O Complexo Regional da PCDF – base Ceilândia, que reúne a 15ª DP, a Deam II e o posto do IML, está localizado na QNM 2 Conj G, área especial – Ceilândia Centro.

*Com informações da PCDF