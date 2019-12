Pernambucanas abre loja em Ceilândia e totaliza 375 lojas no País

Amanhã, dia 17 de dezembro, a Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, inaugura sua 6º loja no Distrito Federal, na região administrativa de Ceilândia, e passa a somar 375 unidades no País. Essa é a 33ª abertura do ano e segue em linha com um sólido plano de expansão desenhado pela companhia para intensificar a capilaridade de seus produtos e serviços.

“Ceilândia é uma das mais populosas regiões administrativas do Distrito Federal. Por isso, é fundamental que ela faça parte de nosso plano de expansão. Levaremos toda a nossa excelência em atendimento, uma experiência de compra dinâmica e personalizada, assim como produtos e serviços de qualidade para as famílias brasileiras. Esta loja também faz parte da parceria com a Avon e contará com o Espaço Beleza”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Com 1.500 m², a loja oferece opções completas em moda para os públicos feminino, masculino e infantil, além das novidades em lar, telefonia, informática e eletroportáteis. A marca própria “Pernambucanas Casa”, que reúne jogos de cama, mesa, banho e decoração, completa o mix de produtos. A loja conta ainda com a Lista de Presentes, que pode ser criada ou acessada pelo App ou nas lojas físicas.

Para comemorar a inauguração, entre os dias 17 e 19 de dezembro, os relógios e as linhas de vestuário e lar estarão com 20% de desconto nas compras feitas com o Cartão Pernambucanas. No dia da abertura, os clientes que comprarem qualquer produto ganharão uma bolsa exclusiva.

Espaço Beleza

Desde agosto, a Pernambucanas se tornou a primeira varejista a comercializar perfumes, maquiagem e cuidados para o corpo da marca Avon, em uma parceria inédita entre as duas gigantes. Os produtos também estão disponíveis para todo o Brasil por meio do aplicativo e do site da Pernambucanas (mobile e desktop), ou pelos tablets em todas lojas da varejista no país.

O Espaço Beleza conta com displays desenvolvidos para a nova categoria, atendimento assistido para orientar a cliente na hora da experimentação e esclarecer dúvidas sobre cada item, além de PDV exclusivo com a comodidade de finalizar a compra ali mesmo. Revendedoras contam com 15% de desconto em todos os itens da Avon.

Conta e Carteira Digitais

Por meio de sua fintech Pefisa, a Pernambucanas segue democratizando os serviços financeiros, tendo sido a primeira empresa no varejo de moda a lançar a Conta Digital e a Carteira Digital.

A Conta Digital Pernambucanas é aberta em qualquer uma das lojas, sem burocracias e de forma 100% digital, assim como o cartão, emitido em até 10 minutos Toda a gestão é feita por meio do aplicativo.

Já a Carteira Digital é um novo meio de pagamento seguro e prático, que permite aos clientes do cartão Private Label terem acesso a serviços fora das lojas da marca que só poderiam ser consumidos por aqueles que têm cartões bandeirados. O novo serviço já nasceu com 17 parceiros como Vivo, Claro, Tim e OI (recargas); 99 e Uber (transporte); Spotify, Ingressos.com, NetMovies e Deezer (entretenimento); Uber Eats (comida); Level up, Xbox Live, Steam (jogos); e Google play.