Plataforma disponibiliza cursos gratuitos a distância para professores e alunos

Projeto “Prepare-se” reúne exercícios, vídeos, atividades interativas e artigos

Agência Educa Mais Brasil

O projeto “Prepare-se” da Khan Academy, organização sem fins lucrativos, abriu inscrições para os cursos gratuitos de Matemática destinados a alunos e professores. O objetivo da organização é disponibilizar os materiais com o intuito de reparar conteúdos perdidos ao longo da pandemia de Covid-19, já que as aulas presenciais foram suspensas. A lista de cursos pode ser acessada no endereço https://pt.khanacademy.org/.

Para os alunos, os conteúdos estão alinhados às necessidades dos estudantes do Ensino Fundamental (do 3º ao 5º ano) e 1º ano do Ensino Médio. Este material foi organizado tendo como base o Mapa de Foco da BNCC, criado pelo Instituto Reúna e Itaú Social.

Já os professores podem contar com vídeos, artigos e outros materiais de apoio. Os cursos gratuitos de Matemática também atuam como um suporte aos educadores em sala de aula, sendo um complemento aos objetos de conhecimento obrigatório.

A Khan Academy, em operação no Brasil desde 2013, atua em diversos países e conta com mais de 94 milhões de usuários no mundo. Além do curso de Matemática, também disponibiliza outros. As formações vão desde a educação básica até o ensino superior.

Plataformas de cursos gratuitos

Além da Khan Academy, é possível encontrar diversas plataformas que ofertam cursos gratuitos e on-line. São opções em diferentes áreas do conhecimento. As formações ampliam os conhecimentos e, ainda, trazem um diferencial para o currículo. Com os cursos gratuitos, você aumenta suas chances de se destacar no ambiente profissional.