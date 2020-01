Podcast: Sem transparência não há como se discutir aumento de passagem

O aumento do preço das passagens de ônibus e metrô do DF, que pegou os usuários de surpresa na última quinta-feira (9), foi publicado no Diário Oficial (DODF) nesta sexta (10). Os novos valores começaram a ser cobrados nesta segunda (13).

A publicação confirma o aumento de 10% em todas as modalidades de transporte local: as passagens que custavam R$ 2,50 passam a custar R$ 2,75; as de R$ 3,50 sobem para R$ 3,85; e as de R$ 5, serão R$ 5,50 a partir de segunda-feira (13).

GDF alega ‘desequilíbrio’, mas não refaz licitação anulada por irregularidade nem divulga planilhas de custos das empresas de ônibus.

Por Assim é Brasília – Rodrigo Chia – CBN Brasília