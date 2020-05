População de Ceilândia recebeu mais de 7 mil máscaras nesta sexta-feira (29)

O mutirão de entrega de máscara do Governo do Distrito Federal, em parceria com a Administração de Ceilândia e diversos órgãos do GDF contemplou nesta sexta-feira (29), à comunidade do setor P Sul. Cerca de 7 mil itens de proteção foram entregues para os moradores da região. Neste sábado (30), a operação será realizada no setor QNR.

A operação é para conscientizar, fiscalizar e, de forma educativa, orientar os ceilandendes sobre a importância do uso da máscara como uma das medidas adotadas pelo GDF no combate à Covid19. A ação além de contar com servidores de diversos órgãos, também teve a participação das lideranças comunitárias do P Sul.

A moradora do P Sul Luzia Pereira da Silva, de 44 anos, diz que a iniciativa é muito importante, além de receber orientação de como se proteger do coronavírus, também recebeu uma máscara de proteção. “ O Governo ir nas ruas e distribuir o item de proteção para a população mais carente em meio essa pandemia, mostra o compromisso das autoridades em querer ajudar à comunidade de Ceilândia. Tenho uma filha e no momento não estou trabalhando, só pelo fato de receber o kit de proteção me sinto mais acolhida e com a sensação de ser vista”, conta agradecida a moradora.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, diz que as medidas adotadas pelo GDF no combate à Covid19 na cidade mais populosa do DF, vai continuar. ” O Governo está fazendo sua parte distribuindo máscaras à população e orientando sobre os cuidados que devemos que tomar para diminuir a propagação do vírus na nossa cidade. Eu também faço um apelo a toda à comunidade, que fiquem em casa e que não saiam sem necessidade. Só com a conscientização dos moradores é que vamos venceu essa pandemia. Para isso cada um deve fazer sua parte “, enfatiza Marcelo Piauí.

A operação vai contou com o apoio da Administração de Ceilândia, DF- Legal, Diretoria de Vigilância Sanitária (Divsa), Secretaria de Transporte (Semob), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Militar (PMDF), Procon-DF; Detran-DF, Brasília Ambiental, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Governo.

*Com informações da Administração de Ceilândia