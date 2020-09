Praça do Cidadão em Ceilândia é revitalizada

A organização RUAS realiza diversas benfeitorias no espaço, como pintura na quadra, arquibancadas e instalações de bancos, entre outras melhorias

Em julho, a Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS) assinou um termo de cooperação com a Administração Regional de Ceilândia para participar do programa “Adote uma Praça”. Desde então, a organização vem realizando diversas benfeitorias e melhorias na Praça do Cidadão, como obras de reparo, pintura na quadra e arquibancadas, além de instalações de novas lixeiras e bancos. Também está previsto a instalação de 03 novos brinquedos no parque infantil.

“O objetivo da revitalização da Praça do Cidadão é incentivar, cada vez mais, a comunidade a usar e ocupar a praça. Também vamos atender demandas antigas da comunidade, como a instalação dos brinquedos infantis”, afirma Max Maciel, coordenador pedagógico da RUAS.

As melhorias e benfeitorias na Praça do Cidadão contaram com a parceria de artistas e organizações que também utilizam o espaço, como o grafiteiro Elom, a Liga Poliesportiva e Cultural de Ceilândia (LIPOCC) e o Jovem de Expressão – programa social desenvolvido pela RUAS em parceria com o Instituto Caixa Seguradora.

Os recursos para as benfeitorias vieram do projeto Ruas Convida. Cinco edições do evento foram realizadas na Praça do Cidadão e parte da bilheteria foi revertida para as melhorias no espaço.

RUAS

Desde 2007, a Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS), a partir do programa social Jovem de Expressão, atua na Praça do Cidadão promovendo a saúde e o potencial criativo de jovens entre 18 e 29 anos. São 13 anos desenvolvendo diversas atividades para a comunidade e a juventude de Ceilândia e outras regiões do Distrito Federal.



Adote uma Praça

O programa Adote uma Praça é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal e tem como objetivo celebrar termos de cooperação entre o Distrito Federal e particulares interessados em realizar benfeitorias e manutenção em mobiliários urbanos e logradouros públicos, promovendo melhorias urbanas, culturais, sociais, tecnológicas, esportivas, ambientais e paisagísticas.