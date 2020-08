Produtores rurais são contemplados com 300 toneladas de adubo por semana, em Ceilândia

A compostagem é entregue pela Administração de Regional que será utilizada no preparo do solo para o início do plantio de hortaliças, frutas e legumes na região

Produtores rurais e chacareiros de assentamentos de Ceilândia estão sendo contemplados com adubos para o preparo, correção e adubação do solo, para receber o plantio de hortaliças, frutas e legumes entre outros cultivos. A iniciativa tem como um dos objetivos incentivar e favorecer as boas práticas na produção agrícola da região, além de contar com o apoio da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF).

Cada família rural cadastrada, recebe até 30 toneladas de adubo, o que semanalmente corresponde a 300 toneladas por semana entregues pela Administração Regional. São utilizados diariamente dois caminhões com capacidade de transportar, cada um, 10 toneladas.

O produtor rural José Antônio, de 61 anos, morador do Incra 09, diz que a parceria da Administração de Ceilândia em entregar o adubo na sua chácara, vai ajudar e muito a garantir a boa qualidade do solo para nova safra, já que ele não tem condições de arcar com os valores do transporte. “ Essa é a melhor época para iniciar o preparo do solo para receber as mudas e sementes para daqui alguns meses colhermos. E com a adubagem que recebemos o solo ficará mais fértil e em excelentes condições e nutrientes, o que pode garantir um crescimento favorável aos legumes, as folhas e demais cultivos”, conta com boas expectativas o produtor rural.

Para o Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, a zona rural da cidade precisa ser reconhecida por todos e que a ideia é contribuir para o desenvolvimento da região, colaborando para a proteção da área de mananciais e fortalecendo a cadeia de valor da agricultura e da alimentação juntamente em parceria com os produtores rurais e chacareiros de Ceilândia. “ A área rural de Ceilândia está entre as cinco maiores do Distrito Federal. No local, destaca-se a produção de verduras e hortaliças, além da criação de frango. Nosso intuito com a distribuição do adubo é ajudar o pequeno produtor rural a desenvolver e explorar cada vez mais o potencial da região”, ressalta Marcelo Piauí.

*Com informações da Administração de Ceilândia