Programa Esporte nas Férias abre inscrições gratuitas no DF

Estão abertas as inscrições para o Esporte nas Férias, nos 12 centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal. Podem participar crianças e jovens de 4 a 17 anos, com ou sem deficiência. As atividades gratuitas ocorrem de 21 de janeiro a 7 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 – de terça a sexta-feira. As inscrições podem ser feitas até o fim da programação do projeto, que está no seu quinto ano de realização.

“Os nossos centros olímpicos e paralímpicos são fundamentais nesse período de férias escolares, quando é observado um aumento no número de crianças e jovens ociosos. O Esporte nas Férias atua nesse contexto, com a missão de conquistar o coração e a mente de cada aluno que se matricular em uma das unidades esportivas. Lá, ele vai encontrar uma programação completa com atividades esportivas combinadas ao lúdico, de acordo com cada faixa etária”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Leandro Cruz.

Serão desenvolvidas modalidades esportivas comuns à grade de aulas habitual, além de campeonatos curtos, desafios individuais e coletivos e entre as modalidades, oficinas e brincadeiras pedagógicas. O responsável legal da criança ou do jovem precisa comparecer à secretaria de um dos centros e preencher a ficha para efetivar a matrícula. As aulas para adultos continuam a funcionar normalmente.

Esporte nas Férias

Inscrições a partir de 14 de janeiro (terça-feira)

Funcionamento da secretaria das unidades: de terça a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Atividades:

De 21 de janeiro a 7 de fevereiro. Das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

Nos centros olímpicos e paralímpicos: Brazlândia, Estrutural, Gama, Parque da Vaquejada, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Setor O e Sobradinho.