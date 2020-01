Programa Jovem de Expressão abre vagas para Pré Vestibular gratuito em Ceilândia

O Pré Vestibular oferecido pelo Jovem de Expressão abre vagas para mais um ciclo, de 20 de Janeiro até 10 de Fevereiro estarão abertas 30 vagas para participar da 9ª edição do projeto, as pré inscrições serão feitas online pelo site do Jovem de Expressão após esta etapa, os interessados devem confirmar a matrícula nas dependências do programa localizado na EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte, o prazo para a confirmação é de 27 de Janeiro a 14 de Fevereiro das 14h às 17h.



As aulas serão ministradas de segunda a sexta das 18h às 21h no espaço do Programa Jovem de Expressão. A pré-inscrição online pode ser acessada pelo link:http://jovemdeexpressao.com.br/inscricoes/

As vagas são limitadas. A confirmação não garante a vaga, será realizada uma avaliação prévia com os participantes.