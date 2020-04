Programa Jovem de Expressão abre vagas para seu banco de talentos

O banco de talentos do Jovem de Expressão é uma ferramenta que armazena dados de jovens profissionais de diversas áreas, a ideia é criar um banco de dados com as informações dos profissionais participantes.

Quando houver oportunidades, os administradores do programa junto com os parceiros terão em mãos uma lista de perfis que poderão fazer parte das diversas ações promovidas pelo programa durante o ano, tanto na modalidade presencial, como também em atividades em home office.

Para participar basta incluir os dados no formulário online: https://bit.ly/bancodetalentos2020

Procuramos perfis nas seguintes modalidades:

Produtor(a) Cultural

Administradores

Terapeuta Comunitário

Publicitário(a)

Jornalista

Editores de Vídeo

Designer

Web Designer

Redator(a)

Marketing Digital

Social Media

Professores da área cultural como: Fotografia, Audiovisual, Danças, Cenografia, DJ, Roadie, Teatro.

Serviço:

Banco de talentos do Jovem de Expressão

Inscrições online pelo link: https://bit.ly/bancodetalentos2020