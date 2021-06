Projeto Dona Imperatriz oferece capacitação gratuita e online para mulheres de todo o Brasil

Mulheres interessadas em cultura urbana, hip hop, rap e acima de 14 anos podem se inscrever

Palestras e oficinas sobre instruções em elaboração de projetos, trajetória e legado público, articulação em rede, gestão de mídias sociais e economia criativa com artistas renomadas da cena contemporânea serão oferecidas até 15 de julho por meio do projeto Dona Imperatriz. A capacitação, gratuita e aberta para mulheres acima de 14 anos de todo o Brasil, conta com interpretação em Libras. Inscrições em http://bit.ly/PalestraseOficinas.

“Nosso projeto trabalha para que o universo da música seja cada vez mais justo e equânime. Levamos em consideração as estruturas sociais e familiares de cada mulher para que elas ocupem a posição de gestoras de suas carreiras, donas de seus próprios impérios”, afirma Thabata Lorena, idealizadora do Dona Imperatriz.

Natural de Imperatriz-MA, a cantora Thabata Lorena compreende que carreira solo não se faz sozinha e que mulheres artistas devem ser valorizadas. No DF, criou o projeto Dona Imperatriz, que forma vozes femininas para inseri-las no mercado fonográfico. Mais de 60 já passaram pelas oficinas e palestras abertas e oito compositoras integram um programa de aceleração de carreiras e lançamento de músicas inéditas.

Próximas atividades abertas do Dona Imperatriz

Oficinas

22/06 às 19h : Gestão de Redes Sociais com Neggata;

24/06 às 19h: Economia Criativa com Wemmia Anita

29/06 às 19h: Mercado Fonográfico com Filipe Alemar

10/07 às 15h e 13/07 às 19h: Elaboração de Projetos e Formalização com Clara Nugoli;

Palestras sobre Inspiração e Trajetória

19/06 às 15h, com Raissa Miah, Carli Ayô e Key Amorim

26/06 às 15h, com DJ Donna

15/07 às 19h, com ReallezaPara mais informações, acesse @donaimperatriz nas redes sociais.