Projeto Mestres da Torre oferece oficinas de artesanato on-line e gratuitas

Para participar, basta entrar no canal do YouTube e assistir aos vídeos já disponíveis

A Feira de Artesanato da Torre de TV de Brasília está com um projeto super bacana, apresentado pelas suas artesãs, intitulado Mestres da Torre, com oficinas on-line, utilizando artesanato com matérias primas naturais, que são produzidas por esses artistas.



As artesãs contam um pouco das suas histórias e ensinam, por meio de vídeos no canal, a confeccionar lindas peças que podem servir para decoração, presentear pessoas queridas, e até mesmo para vender, tornando-se uma nova fonte de renda.



Segundo o diretor e idealizador do projeto, Rubens Aguilar, o objetivo é incentivar a valorização do patrimônio cultural da nossa cidade.



Interessados podem participar gratuitamente das Oficinas, se inscrevendo no YouTube/feiradatorredetv. Os vídeos ficarão disponíveis por um ano no canal. O trabalho dos artesãos também pode ser acompanhado pelo Instagram @feiradatorredetv.

Confira as oficinas disponíveis:

-OFICINA FIBRAS NATURAIS Artesã Joana Maria Cestos de Palha

– OFICINA ARRANJOS COM FLORES DO CERRADO Artesã Lira Nascimento Flores do Cerrado Desidratadas

-ARTIGOS DE CAPIM DOURADO Artesã Maria de Lourdes Decoração e bijuteria com capim dourado

Mais Informações : 61 99106 4121 Lira 61 99618 7295 Joana Maria 61 99514 8224 Rubens

Direção de Produção e idealizador do evento: Rubens Aguilar

Apoio: FAC- Fundo de Apoio a Cultura Secretaria de Cultura do Distrito Federal