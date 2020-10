Projeto oferece vagas em cursos culturais gratuitos no programa Jovem de Expressão em Ceilândia

O Núcleo de Produção Teatral oferece 5 modalidades de cursos, que serão realizados de forma híbrida com aulas realizadas duas vezes na semana

Estão abertas as inscrições para o Núcleo de Produção Teatral, um projeto com oficinas gratuitas e com certificado voltadas para montagem de espetáculo, realizado pela Rede Urbana de Ações Socioculturais (R.U.A.S) e o Programa Jovem de Expressão com apresentação do Ministério da Cidadania e do Instituto Caixa Seguradora. Como uma grande agregadora de talentos o Núcleo de Produção Teatral reúne neste ciclo, diferentes modalidades artísticas, unidas para a realização de um grande espetáculo. O espetáculo multilinguagem será o produto final produzido pelos alunos de todas as oficinas oferecidas neste ciclo.

O Núcleo de Produção Teatral oferece 5 modalidades de cursos, que serão realizados de forma híbrida com aulas realizadas duas vezes na semana, uma aula será online e a outra aula será presencial no Programa Jovem de Expressão em Ceilândia Norte. Os cursos tem a carga horária de 54 horas divididas em 3 meses, as vagas são destinadas para jovens entre 18 aos 29 anos. As modalidades oferecidas são: Fotografia, Audiovisual, Produção de Eventos, Iniciação Teatral e Cenografia. No total são oferecidas mais de 100 vagas para jovens de o todo DF, neste ciclo as vagas foram reduzidas como medida de prevenção a contaminação da COVID 19. Os cursos são realizados 2 vezes por semana em dias alternados.

Inserção no mercado de trabalho cultural

Todas as oficinas oferecidas neste ciclo tem como foco a inserção da juventude no mercado cultural, em vista deste objetivo o Núcleo de Produção Teatral tem como meta a construção de um espetáculo, nele todos os jovens irão usar os conhecimentos específicos de cada área para produzir juntos um grande espetáculo que será transmitido de forma online, com previsão para Março de 2021.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas pelo link: http://bit.ly/oficinasdeprodcultural

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. As inscrições excedentes ficarão em uma lista de espera.

As aulas se iniciam na terceira semana de Novembro.

Os cursos são gratuitos, e ao final do ciclo serão disponibilizados certificados.