Quadras de esportes de Ceilândia são contempladas com novas traves

Os 18 novos equipamentos foram entregues pela Gerência de Esporte e Lazer

A Administração de Ceilândia por meio da Gerência de Esporte e Lazer entregou 18 novas traves – futsal, futebol e handebol – para as quadras poliesportivas na QNN 1/3 e 6/8, em Ceilândia Norte, na QNM 11 e 31, em Ceilândia Sul, na QNQ 01, e na QNP 14, 18 e 20 -P Sul. A demanda foi atendida depois que à população pediu novos reparos nos espaços. A intenção é que os locais sejam revitalizados com a parceria da comunidade local como já ocorreu com a quadra de esportes da QNM 23/25, em Ceilândia Sul.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que constantemente tem realizado reuniões de trabalho com a Secretaria de Esporte e Lazer para viabilizar as reformas dos equipamentos esportivos em Ceilândia.

Ele também diz que uma das prioridades na maior região do DF é fomentar e desenvolver o esporte, além de oferecer o acesso a estruturas adequadas para à comunidade. “ O esporte e educação são ferramentas de transformação social. É importante que o Governo promova o acesso às modalidades esportivas na cidade, por meio de políticas públicas, além de promover o desenvolvimento educacional, o bem-estar físico e também a saúde mental dos moradores de Ceilândia”, enfatiza Marcelo Piauí.

A parceria entre a Gerência de Esporte e Lazer da Administração Regional e Secretaria de Esportes do DF prevê a revitalização e restauração das quadras esportivas de Ceilândia. Os espaços serão contemplados com benfeitorias entre elas, troca de alambrados, pintura, instalação de traves e redes, além da manutenção das quadras de areia.

O material será fornecido pela Secretaria de Esportes, em contrapartida, equipes da Administração de Ceilândia realizarão os serviços de manutenção, como pintura, soldagem, limpeza e a execução dos reparos nas estruturas.

*Com informações da Ascom Adm. Ceilândia