Qualificação a distância: MTur libera 21 cursos gratuitos na área de Turismo

Agências de Viagem e Turismo, Libras, Inglês e Espanhol estão entre as opções

Agência Educa Mais Brasil

Em conjunto com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), o Ministério do Turismo (MTur) está disponibilizando cursos gratuitos e on-line na área de Turismo. Ao todo, são 21 cursos disponíveis a profissionais do setor. Entre as opções, há formações sobre Agências de Viagem e Turismo, Inglês, Espanhol, Enoturismo e Desenvolvimento Regional.

A parceria entre o MTur e o IFRS também disponibiliza cursos de idiomas, direcionados a profissionais de Turismo refugiados e imigrantes, além de brasileiros que queiram melhorar o conhecimento no idioma. São seis turmas de Inglês, duas turmas de Espanhol e duas turmas de português como língua adicional. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 30 de junho de 2021 no site do IFRS.

De acordo com o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, a iniciativa tem como objetivo promover a qualificação do turismo nacional. “Estamos trabalhando para oferecer cursos gratuitos e de extrema qualidade a nossos profissionais de turismo. Um turismo qualificado é essencial para possibilitar a retomada segura das atividades turísticas”, destaca.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos gratuitos e on-line. São cursos em diversas áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho.