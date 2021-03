Quebra-molas são instalados em Ceilândia

A intenção é prevenir e diminuir o número de acidentes ocasionados na cidade, além de oferecer mais segurança para os pedestres e motoristas

A pedido da Administração de Ceilândia, o Departamento de Trânsito do DF (Detran), instalou novos quebra-molas na região. As lambadas foram implantadas na QNP 36 e, em frente à Escola Classe 48, no P Sul. Também foi realizada a demarcação de vagas de estacionamento na área comercial da QNO 4/6, no Setor O, e na Feira da Guariroba. As ações irão continuar.

Com a implantação das novas lombadas no setor, a intenção é prevenir e diminuir o número de acidentes ocasionados na cidade, além de oferecer mais segurança para os pedestres, motoristas e a comunidade escolar da região.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, conta que as benfeitorias realizadas na cidade já são frutos da parceria do Detran junto a Administração Regional para atender as demandas da comunidade. “ Nossa gestão é compartilhada! Estamos com equipes técnicas levantando as principais demandas feitas pela comunidade, como revitalização e implantação de faixas de pedestres e lombadas e viabilizando junto ao Detran para que possam ser realizadas na maior cidade do DF. Assim podemos dar uma resposta efetiva a população! ”, ressalta Marcelo Piauí.

A dona de casa Maria do Sampaio Oliveira, de 35 anos, conta que tem uma filha que estuda na Escola Classe onde recebeu a lombada e que a avenida é muito movimentada por ligar os conjuntos da quadra. “ Já presenciei acidentes aqui perto. Muitos carros não respeitam pedestres e nem ciclistas! Espero que agora tenhamos um pouco mais de segurança no trânsito”, diz a ceilandense.