Reconstrução da EC 59 de Ceilândia começa a sair do papel

A semana começa com uma excelente notícia para a comunidade atendida pela Escola Classe 59 de Ceilândia. O aviso da licitação para reconstrução da unidade foi publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (9). A abertura está marcada para 8 de abril às 14 horas. A previsão é de que o contrato com a empresa vencedora seja assinado ainda no primeiro semestre deste ano.

As novas instalações irão beneficiar 126 estudantes da pré-escola e outros 328 dos anos iniciais do ensino fundamental, totalizando 454 matrículas. Desde o início de 2018, os estudantes da EC 59 são atendidos nas dependências do Centro de Ensino Médio 4 de Ceilândia.

Inaugurada em setembro de 1989, em caráter provisório, a EC 59 acabou funcionando por 29 anos e apresentava problemas de infraestrutura, sem condições de oferecer conforto e segurança aos estudantes. Agora, na atual gestão, a obra sairá do papel. O investimento é de R$ 8,2 milhões, com recursos do Governo do Distrito Federal e da União. A empresa que vencer a licitação também será a responsável por demolir a atual edificação

Localizada na QNN 36, Área Especial 02, em um terreno de 6.180 m², cercado por muro e grade metálica, a nova estrutura terá 2.550,26 m² de área construída, em dois pavimentos, com rampas e escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, teatro de arena, cozinha industrial e refeitório, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento, parquinho, horta, quadra de esportes coberta, área verde e praça comunitária.

A previsão é de que a obra seja concluída um ano e dois meses após a assinatura do contrato. Os arquivos contendo o edital, arquitetura, orçamento e topografia podem ser retirados no Edifício Phenícia, que fica no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, no térreo, mediante a entrega de um DVD. Os documentos também estão disponíveis no site da SEEDF.

* Com informações da Secretaria de Educação