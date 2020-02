Resultado da inscrição para Fies e P-Fies está previsto para esta quarta, dia 26

A partir de hoje, dia 26, os estudantes que desejam cursar uma graduação, mas não têm condições de pagar integralmente as mensalidades terão acesso ao resultado das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). De acordo com o planejamento do Ministério da Educação (MEC), a lista com os pré-selecionados estará disponível na página do Fies e, também, diretamente nas instituições adeptas ao programa.

Para ambas as modalidades, as inscrições tiveram início no dia 5 de fevereiro e terminaram no dia 14. No período compreendido entre quinta-feira (27) até a próxima segunda (2), os alunos pré-selecionados em chamada única deverão complementar as informações da inscrição no “FiesSeleção”, endereço eletrônico para contratar o financiamento. Os candidatos da lista de espera devem enviar informações até três dias úteis depois da divulgação da pré-seleção.

Na modalidade mais tradicional, o novo Fies oferta vagas com juros zero para estudantes de renda mensal familiar de até três salários mínimos. Nessa categoria de financiamento, o aluno começará a pagar as prestações de acordo com o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos pelos estudantes diminuam consideravelmente ao longo da graduação.

Já o P-Fies é voltado aos estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos e tem uma taxa de juros que varia de acordo com o banco e a instituição de ensino superior. Essa modalidade funciona com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento e com os recursos dos bancos privados participantes.

As inscrições para o Fies têm chamada única e uma lista de espera formada por alunos pré-selecionados desistentes. Já o P-Fies é apenas divulgado em chamada única. Segundo o MEC, cabe ao estudante consultar o resultado da seleção.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Juliete Neves – Agência Educa Mais Brasil