Revalida: Cartão de Confirmação está disponível para consultas

Documento pode ser acessado na Página do Participante

Agência Educa Mais Brasil

Inscritos para o Revalida 2020 podem consultar o Cartão de Confirmação disponível na Página do Participante, a partir desta segunda-feira (23). No documento, os participantes poderão consultar número de inscrição, data, hora e local do exame. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o documento no dia de aplicação.

Para acessar a Página do Participante do Revalida é necessário ter cadastro no portal do Governo Federal. O login e a senha, únicos para todos os serviços federais, são necessários para acompanhar a situação da inscrição, assim como para acessar o cartão de confirmação.

As provas da primeira etapa do Revalida 2020 serão aplicadas no dia 6 de dezembro. Ao todo, 16.452 médicos se inscreveram para esta edição do exame. Do total de inscrições, 15.498 foram confirmadas.O Inep conta com uma página, em seu portal oficial, com perguntas e respostas frequentes sobre o exame.

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) é aplicado pelo Inep desde 2011, a profissionais formados em Medicina no exterior, com o objetivo de verificar conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do SUS, em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país.

*Com informações do Inep