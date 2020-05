Revitalização de estrada rural beneficiará cerca de 10 mil moradores, em Ceilândia

A realização dos serviços de melhorias nas áreas rurais de Ceilândia faz parte do programa de conservação e manutenção permanente realizado pela Administração da cidade juntamente com o programa GDF Presente. Nesta segunda-feira (11), equipes atuaram no setor rural Alexandre Gusmão, no Incra 9.

Cerca de 6 quilômetros de via receberam serviços de nivelamento do solo, construção de bolsões, canaletas e desvios de água pluvial. A operação tem como objetivo garantir e facilitar o escoamento da produção de pequenos agricultores, a circulação dos veículos e o transporte escolar, viaturas e ambulâncias além do deslocamento dos moradores para a área urbana.

Coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Elton Walcacer explica que a intervenção foi solicitada por moradores da região. “ Estamos atuando em várias frentes rurais do DF. Com essa operação tiramos os buracos e depressões da via, além de alargar para dar mais segurança para os motoristas e pedestres”, conta o coordenador.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, fala que a área rural da cidade está recebendo todo cuidado necessário para garantir a locomoção da comunidade rural. “ Desde o começo das operações priorizamos as vias principais com serviços de manutenção como nivelamento solo, limpeza das estradas, além do trabalho de elevação de vias e retirada de pedras e entulho. Temos a obrigação de manter essas estradas transitáveis porque nossos agricultores precisam escoar suas produções. É um trabalho de extrema importância para toda comunidade rural”, esclarece Marcelo Piauí.

A área rural de Ceilândia está entre as cinco maiores do Distrito Federal. No local, destaca-se a produção de verduras e hortaliças, além da criação de frango.

*Com informações da Administração de Ceilândia