Sai edital para seleção da Adasa; salário é de até R$ 10 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (4/3) o edital do concurso público da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). O certame prevê 25 vagas para preenchimento imediato.

Dezoito destas opções são para a carreira de Regulador de Serviços Públicos (nível superior), com remuneração inicial de R$ 10 mil, e sete para Técnico de Regulação de Serviços Públicos (nível médio), com salário de R$ 4,3 mil. Outras 50 vagas serão destinadas ao cadastro-reserva.

As inscrições começam no dia 9 de abril e se estendem até 19 de maio. Para participar da seleção, os candidatos deverão acessar do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pela organização do certame. O valor da inscrição é de R$ 65.

A data provável para realização das provas para os cargos de nível superior é dia 7 de junho e para vagas de nível médio, 14 de junho.

Para o para o cargo de Regulador, são ofertadas vagas para Gestão e Regulação (que exige qualquer formação superior), Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Geologia, Economia e Contabilidade.

Vagas disponíveis

Regulador de Serviços Públicos – Gestão e Regulação

5 vagas + 10 vagas para cadastro reserva

Regulador de Serviços Públicos – Engenharia Civil

4 vagas + 8 vagas para cadastro reserva

Regulador de Serviços Públicos – Engenharia Ambiental e Sanitária

4 vagas + 8 vagas para cadastro reserva

Regulador de Serviços Públicos – Geologia

2 vagas + 4 vagas para cadastro reserva

Regulador de Serviços Públicos – Economia

2 vagas + 4 vagas para cadastro reserva

Regulador de Serviços Públicos – Contabilidade

1 vaga + 2 vagas para cadastro reserva

Técnico de Regulação de Serviços Públicos

7 vagas + 14 vagas para cadastro reserva

* Com informações da Adasa