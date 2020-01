Saiba como conseguir bolsa de estudo sem a nota do Enem 2019

Os resultados individuais do Enem 2019 foram liberados para consulta na última sexta-feira, 17. Este é um momento bastante aguardado pelos participantes, pois quem garantiu um bom desempenho na redação e nas áreas do conhecimento abordadas na avaliação pode começar uma graduação ainda neste ano fazendo uso das notas do Enem.



Caso ainda tenha dúvidas se a sua nota será suficiente para pleitear uma vaga por meio dos programas do governo Sisu, Prouni ou Fies, saiba que é possível utilizar o simulador de nota de corte do Educa Mais Brasil.



Confira, abaixo, algumas faculdades que aceitam a nota do Enem 2019



• Estácio – Universidades Estácio de Sá

• Faculdades Anhanguera

• Unip – Universidade Paulista

• Unopar – Universidade Norte do Paraná



Fui mal no Enem 2019, e agora?



Se com o resultado do Enem não vai dar para participar dos processos seletivos dos programas do governo, ainda é possível conseguir uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil e cursar uma graduação com descontos de até 70% nas mensalidades, sem precisar apresentar a nota do Enem para realizar a candidatura. As inscrições são gratuitas e já há vagas para 2020.1.



Como conseguir bolsa de estudo sem a nota do Enem 2019?



• Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br;

•Escolha a modalidade “Faculdade”;

• Preencha os dados solicitados (cidade, curso ou faculdade)

• Pesquise as bolsas, modalidades e turnos disponíveis;

• Clique em “quero esta bolsa”;

• Faça o cadastro gratuito;

• Pague o valor referente à pré-matrícula;

• Compareça na instituição para realizar a matrícula.

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos