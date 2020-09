Saiu a lista para os cursos dos CILs

Contemplados para as aulas nos Centros Interescolares de Línguas devem efetivar matrícula entre 30 de setembro e 2 de outubro

O resultado da primeira chamada para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) pode ser consultado, a partir desta terça-feira (29), no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Foram oferecidas vagas nos cursos de Espanhol, Francês, Inglês e Japonês.

Os estudantes contemplados para as vagas do 2º semestre/2020 devem efetivar as matrículas entre esta quarta-feira (30) e sexta-feira (2/10), por meio eletrônico, enviando a documentação para o e-mail da unidade em que conseguiu a vaga.

Segunda chamada para os CILs

O resultado da 2ª chamada dos CILs será divulgado em 7/10. A efetivação das matrículas será nos dias 8 e 9 de outubro.

Documentos para efetivação de matrícula

▸ Certidão de Nascimento;

▸ CPF do estudante;

▸ Duas fotos 3 x 4;

▸ Comprovante de residência;

▸ Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009;

No caso de estudante menor de idade, no ato da matrícula, o responsável deverá enviar cópia dos seguintes documentos pessoais:

▸ Registro Geral (RG);

▸ Cadastro de Pessoa Física (CPF).

*Com informações da Secretaria de Educação