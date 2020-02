Secretaria abre licitação para reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia

A Secretaria de Educação divulgou nesta quarta-feira (5) a abertura de licitação para a reconstrução do Centro de Ensino Médio (CEM) 10 de Ceilândia. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta.

A área da obra é de 3.872,50m² com o valor estimado de R$ 6.398.269,75. O prazo estimado para a execução, após a licitação, é de 365 dias corridos. A data de abertura do procedimento deve ocorrer no dia 10 de março de 2020, às 10h.

As empresas interessadas podem retirar os arquivos contendo o edital, projetos de arquitetura, orçamento e topografia no SBN Quadra 02 bloco C, sala térreo – recepção, Edifício Phenícia. É necessário entregar dois DVDs para obter o material.

Segundo o edital, o projeto prevê reforma geral de todas as instalações: elétrica, rede lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; instalação de portas de acesso à área externa, construção de escada e acessibilidade para pessoas com deficiência à quadra poliesportiva, instalação de novo castelo d’água.

O CEM 10 está fechado desde 2016 e os estudantes da unidade estão no CEF 29.