Secretaria de Educação abre seleção para professores temporários

Professores do Distrito Federal interessados em atuar como bolsistas do Programa Novos Caminhos, antigo Pronatec, vão poder se inscrever a partir do dia 23 de março. As inscrições serão feitas presencialmente no auditório da Sede I da Secretaria de Educação (Setor Bancário Norte, Edifício Phenícia, Quadra 2, Bloco C). O atendimento será das 9h às 16h, até 28 de março.

Candidatos devem entregar ficha de inscrição que estará disponível no site da Secretaria de Educação. No ato da inscrição, que é gratuita, será exigido documento de identificação original com foto.

O candidato a professor bolsista deverá se inscrever no Curso Técnico Presencial ou no Curso FIC Presencial. A seleção é realizada por meio de prova de títulos e classificará candidatos por meio da pontuação descrita na ficha de inscrição e homologada pela banca examinadora.

Os professores da rede pública de ensino do DF também poderão atuar no programa como bolsistas, desde que não haja interferência na jornada de trabalho efetiva.

O resultado final do processo seletivo simplificado será divulgado no site da Secretaria de Educação e no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A validade do contrato será de um ano, a partir da data de publicação da homologação do resultado final no DODF, podendo ser prorrogado uma única vez.

O Programa Novos Caminhos vai disponibilizar profissionais para ministrar aulas nos cursos oferecidos pelo Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP); pelo Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (CEMI Gama); pela Escola Técnica de Brasília (ETB); pelo Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (CEPAG ); e, ainda, pelas Unidade de Ensino Remotas a serem constituídas.

Requisitos

Para participar do Programa Novos Caminhos como professor bolsista é necessário ser brasileiro; ter formação compatível com a área pretendida e disponibilidade de tempo para atender às atividades do programa; ter pelo menos 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Não podem participar professores da rede pública de ensino do DF investidos em cargo comissionado ou função de confiança de qualquer natureza, exceto se optarem pela exoneração.

Carga horária e remuneração

Para os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) a carga horária a carga horária máxima semanal é de até 40 horas, com valor de R$ 30 por hora aula. Os professores de cursos técnicos também têm carga horária máxima de 40 horas, com valor de R$ 50.

Em caso de atuação em Unidade de Ensino Remota do Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo haverá um acréscimo de 15% (quinze por cento) no valor da hora trabalhada do professor.

Convocação

A convocação dos candidatos será feita pela coordenação geral do programa, de acordo com as demandas das unidades de ensino e seguindo a ordem de classificação no processo seletivo.

O candidato aprovado receberá e-mail, o mesmo fornecido na ficha de inscrição, e terá um dia útil para manifestar interesse ou não na vaga, a partir da hora do envio da mensagem.

