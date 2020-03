Secretaria de Transportes vai remanejar frota de ônibus

A partir desta quarta-feira (18), parte dos ônibus das linhas que atendem ao público formado predominantemente por estudantes serão remanejados e destinados ao aumento da frota de 53 linhas com maior demanda. Durante o período de suspensão das aulas (15 dias) em escolas e universidades, 100 veículos das áreas escolares serão utilizados nas linhas mais movimentadas.

A medida da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) tem o objetivo de aumentar a oferta de viagens e reduzir a quantidade de passageiros nos veículos das linhas mais utilizadas por trabalhadores. Com menor quantidade de pessoas dentro dos ônibus, as operadoras poderão atender às recomendações de saúde pública que visam reduzir a velocidade de propagação e o nível de contaminação do coronavírus (covid-19). Além de oferecer mais espaço para os passageiros, as operadoras poderão realizar a higienização dos veículos antes do início de cada viagem.

O remanejamento dos ônibus atinge todas as operadoras do STPC/DF. A região de Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo contarão com 26 ônibus a mais. Nas linhas que fazem trajetos de Planaltina e Sobradinho haverá reforço de 19 veículos. Na região do Gama, Santa Maria, São Sebastião, Paranoá e Itapoã, serão remanejados 17 ônibus. As linhas de Samambaia e P Sul terão 20 veículos a mais. Outros 18 veículos vão reforçar as viagens do Setor O e QNRs para o Plano Piloto.

A equipe da Semob emitiu a escala de remanejamento dos ônibus. As operadoras não poderão reduzir a quantidade de viagens nas linhas que não foram autorizadas. A Secretaria irá analisar os dados operacionais e verificar as condições de oferta e demanda no STPC/DF.

* Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade