Secretaria responde ao vivo dúvidas sobre Escola em Casa DF

Nesta segunda-feira, 6/4, a partir das 19h, a Secretaria de Educação fará um programa online para esclarecer as dúvidas da comunidade escolar sobre o ensino mediado por tecnologia. O assessor especial e coordenador do programa Escola em Casa DF, David Nogueira, estará ao vivo no Facebook e no Youtube, conversando com a jornalista Rossana Gasparini, com mediação do jornalista Danilo Queiroz, e com todos os internautas que quiserem participar com dúvidas e sugestões.

A ideia é esclarecer o programa Escola em Casa DF, a começar pela disponibilização de conteúdos pela TV Justiça, prevista para começar já nesta segunda-feira (6). David vai explicar sobre a plataforma Moodle, que em breve estará disponível para os estudantes do ensino médio, a fim de que possam interagir com seus professores pela Internet e vai falar também sobre os próximos passos da implementação do programa, que vai durar durante todo o período de suspensão das aulas.

A Secretaria de Educação convida todos os estudantes da rede, seus familiares, professores, diretores, coordenadores pedagógicos e coordenadores regionais de ensino para participarem. As redes sociais da SEEDF já estão abertas para que as perguntas sejam enviadas. Será o primeiro programa de uma série que a Secretaria pretende realizar para esclarecer a comunidade escolar.

